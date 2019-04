La música clàssica, el jazz i l'obra de Gil Albert sonen en Tragaluz

La música clàssica es protagonista gràcies a l’actuació de l’Orchestre d'Auvergne en el Teatre Calderón d'Alcoi. El seu director, Roberto Forés, ens avança el repertori que ha programat per a l'audició. I no deixem la música perquè el jazz de la mà de Moisés Olcina junt amb la pintura de José Borrell i a una representació escènica dels actors Conxi Doménech i Jordi Carbonell compondran demà dissabte en dos sessions un original i multidisciplinar per arreplegar fons per ajudar als malats de càncer i més en concret a la seu local de l'Associació Espanyola contra el càncer. En aquest Tragaluz escoltaran què és Contando jazz de la mà dels seus protagonistas. Per últim, Pepe Ferrándiz, director de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert, ens parla sobre el congrés dedicat a l’escritpor alcoià Juan Gil Albert amb motiu del 25 aniversari del seu traspàs. La cloenda d'aquest event acadèmic serà demà a Alcoi.