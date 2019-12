The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ La música crida a la màgia dels Reis d’Orient La Unió Musical d’Alcoi i Jordi Raül Verdú protagonitzen un concert en el Calderón – Alcoy mostra obres de Peresejo viernes, 27 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (27/12/2019) La Societat Unió Musical d’Alcoi i Jordi Raül Verdú protagonitzaran demà, a partir de les 19 hores en el Teatre Calderón d’Alcoi, el concert La Màgia dels Reis d’Orient. Alfonso Yépez, Chipi, i Iñaki Lecumberri president i director de la Unió han estat en Tragaluz per donar-los un avanç del repertori que interpretaran en aquesta audició. El públic pot observar una col·lecció d’escultures de José Pérez Pérez, Peresejo, en la segona planta de la Centre de Cultura Mario Silvestre. És l’exposició El retorn de Peresejo i entrevistem a un dels seus comissaris, José Luis Antequera. Els últims compassos de Tragaluz estan dedicats al grup Tito Pontet rere rebre una distinció pel seu disc.