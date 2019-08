The examples populate this alert with dummy content

INTERCAMBIO La música de La Degollà suena en Galicia Dolçaines y tabals de esta colla han sonado en los actos patronales de la localidad de Cedeira, en A Coruña - Los músicos de esta localidad devolverán la visita y participarán en la Feria Modernista lunes, 19 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (19/08/2019) La música de dolçaina y tabal ha sonado con fuerza este fin de semana en Galicia gracias a los componentes de La Degollà. El grupo de dolçainers y tabaleters alcoyano ha participado en los actos patronales de la localidad de Cedeira, A Coruña. Entre los actos en los que han participado ha destacado una un pasacalle por el centro histórico de la localidad, que acabó con un concierto junto a otros dos grupos de gaiteros locales, el Festival de Bandas de Buixana, así como el acompañamiento musical de la Romería de San Antón. Se trata de un intercambio cultural-musical con el grupo de gaitas Asociación Cultural Buixanas de Cedeira, los cuales devolverán la visita en septiembre para participar en la Feria Modernista.