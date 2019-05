The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 La música festera dedicada a Sant Jordi Juan Javier Gisbert, José María Valls Satorres y Juanlu Gitart, acompañan a Paco Aznar en un programa especial en el que se habla de la música de fiestas que tiene al Patrón como protagonista domingo, 05 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Festes de Sant Jordi (05/05/2019) Durante casi dos horas, Juan Javier Gisbert ha coordinado un programa especial para la mañana de las celebraciones del Día de Sant Jordi, en el que ha reunido al compositor José María Valls Satorres y al asesor musical de la Asociación de Sant Jordi, Juan Luis Guitart, con presentación de Paco Aznar, para hablar sobre la música festera que tiene a Sant Jordi como protagonista. No han faltado llamadas teléfonicas a otros compositores como Rafael Mullor Grau y fragmentos de obras emblemáticas vinculadas al Patrón de la ciudad y a su día, el día de Sant Jordi.