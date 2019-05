The examples populate this alert with dummy content

CULTURA La música de Ina Martí y el teatre de Tirso Calero sonen a Tragaluz La Asociación D*3 Jóvenes Artistas ofereix un musical a benefici de Solc viernes, 17 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (17/05/2019) La música d'Ina Martí ha sonat a la nova edició de Tragaluz, el suplement cultural de Radio Alcoy recolzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi. La cantant presenta esta vesprada el seu disc "Així" al Teatre Principal d'Alcoi i ens ha donat algunes pinzellades sobre el seu treball discogràfic. Tirso Calero arriba a Alcoi amb la seua obra Aguacates. Parlem amb el guioniste i director alcoià perquè ens conte una mica més sobre aquesta funció teatral que es representarà demà, a les 20 hores, al Teatre Calderón d’Alcoi. I el diumenge, la Asociación D*3 Artistas presenta el musical Desancaldos. El Crucero musical a benefici de Solc. La cita serà a les 19 hores al Teatre Salesians. Jenny Ramírez i Marcela Ripoll avancen com serà aquest teatre a ritme de música.