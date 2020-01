The examples populate this alert with dummy content

ALCOI La música de Paco Ibáñez sonarà al Calderón L'artista Susana Alemany mostra "Reinventant camins" al Club d'Amics de la Unesco viernes, 24 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (24/01/2020) Paco Ibáñez actuarà demà al Teatre Calderón d’Alcoi. Estarà a l’escenari alcoià per recordar el que va interpretar fa 50 anys al Teatre Olympia de Paris. El cantautor, en aquesta audició, farà un viatge a través de les cançons d’aquell momento històric de 1969 i les enllaçarà amb les noves composicions. L’artista Susana Alemany acaba d’estrenar la seua primera exposició individual al Club d’Amics de la Unesco Alcoi. Baix el títol, Reinvenant Camins, mostra una bona selecció de les seues obres. L'exposició romandrà oberta, de dilluns a divendres de 19 a 21 hores, fins el 28 de febrer.