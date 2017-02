The examples populate this alert with dummy content

CONMEMORACIÓN La música se hace cupón La ONCE dedica los 5,5 millones de boletos del sorteo del martes 21 al 175 aniversario de la fundación de la Societat Musical Nova d'Alcoi jueves, 16 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/02/2017) La Societat Musical Nova será la imagen del cupón de la ONCE del próximo martes, 21 de febrero, el día en que se cumplen 175 años de su fundación. La ONCE edita cinco millones y medio de cupones dedicados a la entidad que nació como Sociedad Filarmónica Nueva. Los cupones están ya a la venta en la comarca y el mismo martes se podrán adquirir en toda España. Esa gran difusión la destaca la portavoz de la banda, Maribel Vicedo, para quien es un orgullo “ser embajador de Alcoy” a través de los cupones, que incorporan el logotipo del aniversario. El diseño es obra de Andrea Verdú. Estela Medina, directora provincial de la ONCE, señala que la difusión de eventos como el aniversario de la Nova es la forma en la que la entidad “devuelve la solidaridad que recibe de la sociedad que cada día compra el cupón y nos financia”. En la presentación del cupón ha estado el concejal de Cultura, Raül Llopis, que agradece a la ONCE que lleve por toda España el nombre de entidades alcoyanas. Vicente Carchano, vicepresidente de la banda, hace hincapié en que el día del sorteo del cupón de la Nova coincida con el día de la fundación.