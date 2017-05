The examples populate this alert with dummy content

AGENDA La música y el humor resuenan este fin de semana Tragaluz os presenta tres días cargados de frenética actividad, ¿os apuntáis a la diversión? jueves, 04 de mayo de 2017 El buen tiempo agradece que afrontemos tres días al aire libre con el programa de actividades que planteamos. ¿Te sumas a la agenda de Tragaluz? Viernes, 4 de mayo. ¿Todavía no conoces las exposiciones de la ciudad? Apunta, que ahí va lugar y título: Centre Ovidi Montllor, Extracción; Centre Cultural, L'ombra del Montgó y Com es fa un llibre; Llotja de Sant Jordi, Paper i collages per a Joan Valls; Galería de arte Alzamora, Los 14 ochomiles de la Tierra; Unesco, L'art de MARIola; Capella de l'Antic Asil, Art Nostre; Museu Alcoià de la Festa, Cabrera íntimo. Recuerdos de familia. Tienes la tarde del viernes arreglada, ¿no? Además, a las 20.30 horas, actúa Xavi Castillo en el Calderón y hay noche de reggae en l'Ateneu Cultural El Panical. Sábado, 5 de mayo. La mañana es para descansar o para acabar de ver las exposiciones que nos queden. Tres citas por la tarde que aconsejamos: Festival de guitarra, desde las 19 horas, en la Capella de l’Antic Asil, seguida de la presentación de Art Nostre, y teatro, Sobre el fenòmen de les feines de merda, con La Calòrica, a las 20 horas, en el Teatre Principal. Domingo, 6 de mayo. Dos eventos que no te puedes perder este domingo: Universal Symphonic Orchestra. Grandes BSO. Organiza Amigos Música con motivo capitanía Filà Verds, a las 19.30 horas. Teatro Calderón. Teatro: Electra. A las 17.30 horas, en el Auditorio de Benilloba.