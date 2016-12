The examples populate this alert with dummy content

VIAJES La Navidad como destino Pau García Solbes recorre las principales localizaciones turísticas para visitantes desde la Nochebuena, Fin de Año a la fiesta de Reyes Magos viernes, 30 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO La Ventana (20/12/2016) Pau Garcia Solbes, editor de elpachinko.com, recorre en el espacio de viajes de Radio Alcoy los distintos destinos turísticos relacionadas con la Navidad. Inicia el recorrido en Rovaniemi (Finlandia), la casa de Papa Noel. Allí perviven sus habitantes con tradiciones y actividades muy relacionadas con el frío y la Navidad. "Podemos difrutar de paseos con renos, excursiones con perros, dormir en iglús y hoteles de hielo e incluso un crucero con un rompehielos". De Finlandia salta a Nueva York para la celebración de fin de año. "Es la capital del mundo occidental y tiene muchas actividades, es una ciudad para patearla y disfrutarla". La plaza abarrotada de Times Square para despedir el año, la Quinta Avenida, Empire State, son algunos de los escenarios imprescindibles. La fiesta de Reyes tiene un destino claro para Pau García Solbes. "Alcoy es la ciudad de los Reyes". El recorrido arranca con las funciones del Betlem de Tirisiti, sigue con Les Pastoretes, el Bando Real y la Cabalgata más antigua y tradicional.