INSTALACIÓN La Navidad ya ilumina Banyeres de Mariola El municipio ha inaugurado el alumbrado que este año se ha ampliado a dos nuevas zonas martes, 04 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/12/2018) Banyeres de Mariola ya tiene su iluminación especial para estas Navidades. El encendido oficial se realizó en la Plaça Major, el pasado domingo y contó con la participación del Cor Joiós de la Llar de Jubilats, que interpretó diversas obras de temática navideña. La iluminación para este año se ampliado a dos nuevas zonas con una alta concentración de vecinos por lo que las calles que cuentan con ella son Avinguda Nou d’Octubre, Plaça Joan Baptista Doménech, Avinguda de la Constitució, Avinguda dels Furs, carrer la Creu, plaça de l’Ajuntament i plaça Major.