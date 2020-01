The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL La nieve atrae visitantes de fin de semana Casi seis días después de la nevada, la nieve sigue firme en las cimas más altas de muchas de las montañas de las comarcas de L'Alcoià y El Comtat sábado, 25 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Las principales cimas montañosas de L'Alcoià y El Comtat están contando este fin de semana con la presencia de numerosos visitantes para pisar la nieve que sigue acumulada en las cotas más altas, casi seis días después de que se produjera la nevada del temporal Gloria del pasado domingo y lunes. Numerosos caminantes, otros sobre bicicletas e incluso en coches, pese a las recomendaciones en algunos casos de no utilizarlos, se han dado cita en parajes como Montacabrer, Els Plans, Aitana o el Santuario de la Font Roja, entre otros.