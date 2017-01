The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL La nieve complica los accesos a Alcoy El Ayuntamiento suspende el servicio de transporte público - Suspendidas las clases en toda la comarca miércoles, 18 de enero de 2017 La nieve que desde primera hora de la mañana del miércoles cae sobre la comarca está provocando serios problemas en los accesos a Alcoy, así como en el tráfico interno de la mayor parte de los municipios. En la autovía central las condiciones son “difíciles”, según la Dirección General de Tráfico, aunque la carretera permanece abierta para los turismos. No pueden circular camiones. En La Beniata ha habido serios problemas de circulación. “Es prácticamente impracticable”, ha dicho el concejal de Seguridad, Raül Llopis, en RADIO ALCOY. Tampoco es sencilla la entrada norte de Alcoy. Ha habido problemas en las calles con cuestas, como Echegaray, en la Zona Alta. Llopis ha recomendado no utilizar el vehículo. La única carretera oficialmente cortada es la de acceso a la Font Roja. “La Policía está trabajando para solucionar los problemas”, recalca Llopis. Como medida preventiva, y ante los primeros problemas que comenzaban a padecer los autobuses, el Ayuntamiento ha decidido suspender el servicio de transporte público. Aunque la previsión es que la nevada cese a media mañana, el problema es que las bajas temperaturas harán que la nieve se mantenga. La nieve ha provocado la suspensión de las clases en toda la comarca.