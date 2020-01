The examples populate this alert with dummy content

TIEMPO La nieve cubre la cima de Aitana Las precipitaciones dejan un manto blanco en las cotas más altas de la comarca y en municipios de El Comtat superan los 10 litros por metro cuadrado viernes, 10 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Los puntos más altos de la comarca registran la primera nevada de 2020. El frente que atraviesa la comarca ha dejado un manto blanco en Aitana, como se puede apreciar en la fotografía tomada por @Albgonzalvez y difundida a través de las redes por el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, y, posiblemente, en otros puntos de montaña como Montcabrer, el Menejador o Serrella. Una borrasca que ya han dejado en el Comtat los 11,6 litros por metro cuadrado en Fageca, 10,2 en L’Orxa o 7,4 en Planes mientras que en L’Alcoià se han acumulado en tres horas 7 litros en Pas de Benissaidó en Alcoy, 10,2 en el Safari de Aitana en Penàguila o 2,8 en Torretes en Ibi, según los datos registrados en los diferentes observatorios de Avamet.