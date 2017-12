The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA La nieve cubre las cimas de la comarca Nieva desde las 17 horas en Aitana, Serrella y la Font Roja - El Ministerio de Fomento dispone de 14 máquinas quitanieves en la provincia viernes, 01 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La primera nevada de la temporada cae desde las 17.00 horas en los puntos más elevados de la comarca. Ha cuajado en la Font Roja, así como en Aitana y Serrella. Todas las carreteras permanecen abiertas, según la Dirección General de Tráfico. El Ministerio de Fomento ha activado el plan de conservación de carreteras ante el riesgo de frío y nieve. La provincia cuenta con 14 máquinas quitanieves, 14 millones de kilos de sal y 228.000 litros de salmuera para mantener en condiciones la red de carreteras del Estado. El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha presentado este viernes en Castalla un dispositivo con más de 1.000 efectivos en toda la comunidad. Moragues ha pedido a los conductores que extremen las medidas de seguridad e informarse antes de salir a la carretera.