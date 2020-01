The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL La nieve empieza a caer en las cotas más altas de la comarca En poblaciones como Banyeres de Mariola on en las cimas de Aitana, Menejador o Montacabrer ya se empieza a ver un fino manto - La carretera a la Font Roja y a Sant Antoni han sido cortadas por el Ayuntamiento domingo, 19 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El temporal Gloria está haciendo ya acto de presencia en la comarca y a media tarde, la nieve se ha hecho notar en los puntos más altos como las cimas de las montañas de la zona, Carrasqueta, Montcabrer, Menejador o Aitana, así como en poblaciones como Banyeres de Mariola, que se encuentra a 816 metros. En Agres ha llegado a caer agua-nieve sobre las tres pero a media tarde volvía a ser agua. El Ayuntamiento de Alcoy ha anunciado que ante esta situación se ha cortado las carreteras que suben a la Font Roja y a Sant Antoni a la altura del polideportivo Francisco Laporta puesto que se han creado capas de hielo. Las competiciones deportivas ya habían sido suspendidas al igual que la Romería y la Rostida de Sant Antoni. En la DGT a primera hora de la tarde, a las 15,55 horas, informaba de la circulación irregular en la A31 a la altura de Villena, en ambos sentidos, con pavinento deslizante y paso prohibido a camiones y articulados.