TIEMPO La nieve espolvorea las cimas Las precipitaciones a lo largo del día de ayer llegaron a ser de nieve en las montañas y dejaron hasta 14,6 litros por metro cuadrado en Benillup como máxima o 9,4 en el Pas del Benissaidó en Alcoy sábado, 06 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (06/04/2019) Las precipitaciones que cayeron a lo largo del día de ayer en L'Alcoià y El Comtat llegaron a ser de nieve en las cimas de las montañas como el Menejador, Aitana o Serrella. De esta última es la foto que acompaña la noticia obra de Ximo Canet. A lo largo del día de ayer según los observatorios de AVAMET llegaron a caer en Alcoy 10,4 litros por metro cuadrado en el observatorio de ACIF, 6,2 en el Pare Vitòria o 9,4 en el del Pas del Benissaidó. En la comarca destacar los 10,8 litros de Ibi, los 8 de Banyeres de Mariola en la estación del IES Manuel Broseta, los 7,4 de Fageca, los 10,6 de Beniarrés en el Museu del Clima o los 7,8 de Cocentaina en su estación de 9 Oliveres. En Muro se llegó a los 10,8 y en Planes a los 11,6 y la máxima cantidad fue en Benillup con 14,6. El pronóstico para las próximas horas nos dice que hay un 90% de posibilidades de que la lluvia vuelva a aparecer de las 12 a las 18 horas. El resto del día y el domingo los cielos estarían nubosos y ya para lunes, martes y miércoles volvería a aparecer el sol aunque con timidez según AEMET. La mañana se ha presentado fría y aunque con cielos despejados, con temperaturas que rondarán los 5 grados de mínima a los 17 de grados de máxima.