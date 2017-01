The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA La nieve llega a la ciudad Un manto blanco cubre el casco urbano de Alcoy en la precipitación caída entre las seis y las siete de la tarde martes, 17 de enero de 2017 La precipitación en forma de nieve ha cubierto de blanco el casco urbano de Alcoy a última hora de la tarde. Con la caída del termómetro, en torno a los ceros grados, los copos han comenzado a caer con intensidad poco antes de las seis de la tarde. La precipitación ha llegado a acumular grosores de uno a tres centímetros en distintos puntos de la ciudad. Ha dejado bellas estampas en parques y jardines, se ha depositado en tejados, aceras y vehículos y ha generado algunas retenciones en el trafico. Hacia las siete de la tarde los copos han dejado de caer. La previsión marca que las temperaturas sigan a la baja, si bien se espera una tregua en la precipitación de cara al miércoles. En la tarde noche del jueves al viernes vuelve a subir la posibilidad de nevadas, que serían de mayor intensidad que las de hoy miércoles. Respecto a la situación de las carreteras por la nieve la DGT informa de circulación irregular en la CV 800 a la altura de Xixona entre los kilómetros 27 y 34 en ambos sentidos. En este tramo la circulación de camiones articulados ha quedado prohibida, a última hora de la tarde de este miércoles.