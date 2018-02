The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA La nieve mantiene cortadas seis vías de montaña en L’Alcoià y El Comtat Unos 15 vehículos han quedado atrapados por el temporal en la carretera Muro-Bocairent a la altura de Agres viernes, 02 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/02/2018) (INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LAS 15.00 HORAS) Seis carreteras secundarias de L’Alcoià y El Comtat permanecen cortadas por la nevada que ha descargado durante la mañana del viernes. El temporal ha dejado atrapados a unos 15 vehículos en los accesos a Agres, en la carretera CV 700 entre Muro y Bocairent. El Ayuntamiento de Agres ha cerrado al tráfico el casco urbano. El alcalde de Agres, Josep Manel Francés, ha explicado que los bomberos han intervenido para limpiar la calzada de la carretera y facilitar que los vehículos atrapados pudiesen retomar la marcha. Según ha explicado, alguno de los coches se ha salido de la vía. La circulación a primera hora de la tarde ya era fluida por esa carretera. Según la Dirección General de Tráfico, está cortada la carretera de acceso a Benifallim, la CV 770 en Benasau, así como el la carretera CV 794 entre Alcoy y Bocairent, el acceso a la Font Roja y las carreteras de montaña que unen Onil con Alcoy y Banyeres. Tráfico informa de que está prohibido el paso de camiones por la CV 70, entre Alcoy y Benidorm, a la altura de Benasau y de Confrides. Las máquinas quitanieves siguen trabajando en Onil, Agres, Benasau, Banyeres y urbanizaciones de Alcoy. Ha nevado en torno a los 500 metros de altitud después de una noche de lluvia que ha impedido que la nieve cuajase en las calles de la mayor parte de núcleos urbanos, lo que ha evitado numerosos problemas. Banyeres ha retrasado el inicio de las clases a las 10 de la mañana y el colegio Virgen de los Dolores de Benilloba, que recibe alumnos de 13 municipios, ha sido el único que ha suspendido clases. Las precipitaciones, en forma de nieve y agua, han rebasado los 30 litros en buena parte de la comarca. En Alcoy han quedado suspendidas las actividades deportivas previstas para el fin de semana en el polideportivo.