TEMPORAL La nieve provoca problemas de tráfico en la autovía central La carretera Alcoy-Benidorm está cortada a la altura de Confrides - La circulación es complicada en la CV 770 por Alcoleja lunes, 13 de marzo de 2017 La nieve está provocando los primeros problemas de tráfico en la comarca. Según la Dirección General de Tráfico, la circulación por la autovía central es complicada entre Ibi y Castalla. Está prohibido el tránsito de camiones. La carretera Alcoy-Benidorm está cortada a la altura de Confrides y también se está complicando la circulación en la CV 770 a la altura de Alcoleja.