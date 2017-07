The examples populate this alert with dummy content

PICO LENIN La nieve trunca el ataque a la cumbre El riesgo de avalanchas provoca que Lorena Padilla y Natxo Gómez den por finalizada la expedición lunes, 24 de julio de 2017 más información Objetivo: Pico Lenin

La expedición ya está en el campo base

Tres días incomunicados Los alcoyanos Natxo Gómez y Lorena Padilla no podrán cumplir el objetivo del Pico Lenin. La caída de nieve y el consiguiente riesgo de avalanchas han provocado que los deportistas den por finalizada la expedición. Mutua de Levante ha informado de este hecho. A través de un audio Lorena Padilla ha contado que “llevábamos pendientes dos días del tiempo y de la climatología. Anoche cayeron aproximadamente 10 centímetros de nieve y se espera que esta noche y a lo largo de la tarde caigan otros 29-30 centímetros. Esto hace muy peligrosa la ascensión. El guía nos ha comunicado que incluso están haciendo bajar a los campamentos 2 y 3. Una lástima porque penábamos que en estos días que nos quedaban podríamos hacer algún ataque e intentarlo, pero al mismo tiempo hay riesgo de avalancha. En estos días hemos tenido varias avalanchas sin que hubiera caído tanta nieve. Con la nieve que ha caído el riesgo es muy peligroso y ya nos ha dicho que lo mejor era no continuar, así que la expedición se da por finalizada”. Gómez y Padilla lograron llegar al tercer campamento de los cuatro que forman el ascenso. Tras llegar allí tuvieron que volver a bajar. En palabras de Padilla: “El Pico Lenin muy de cerca, aunque nada sencillo por varios aspectos (respiración, esfuerzo físico, grietas peligrosas, cuerdas, riesgo de avalanchas, niebla, frío, calor, etc.). La llegada al campo 2 fue espectacular pues las tiendas quedan en la falda de la montaña y hasta llegar a ellas hay una inclinación que sobrepasa el 60% por la noche pasamos mucho frío y el viento parecía que fuera a llevarse volando las tiendas. Todo iba bien, pero por la noche tuve fiebre a causa de un resfriado producido por tanto cambio de clima. Ahora el plan son dos o tres días de relax aquí en campo 1 y luego volver a hacer el mismo trayecto de subida o incluso atacar cima más rápido ya que ellos han podido aclimatar”. Por su parte, Gómez contó que “ya he bajado del Campo 3 después de pasar una noche allí. Subimos una rampa de un 40% corta (700 m), pero a esa altitud i aun a medio aclimatar se transforma en una hora, el camino no mejora y todavía se inclina más, el resultado es hacer una distancia de 2'5 km en 5 horas. Finalmente llegamos a la cota de 6.100 con mucho frío, más del esperado. La noche fue de las peores que recuerdo, con mucho viento arrastrando la nieve y golpeando la tienda, la noche anterior el viento rompió y se llevó unas 8 tiendas de altura, por suerte las nuestras sobrevivieron. A las 6 de la mañana y con el amanecer salimos para bajar de nuevo al C1 con un descenso de casi 2000 m. Donde ya está Lorena esperándonos y estaremos unos 2-3 días de descanso para ver ya el intento al ascenso a la cima (7.134m)”. Unos planes truncados por la nieve que ha imposibilitado el objetivo final de estos dos valientes que se trasladaron al corazón de Asía tras una preparación de seis meses.