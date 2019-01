The examples populate this alert with dummy content

CLIMATOLOGÍA La nieve visita Serrella y Aitana Una ligera nevada cubre las cumbres de la comarca-El frío seco y la presencia de viento van a ser la tónica generalizada del arranque de la semana lunes, 21 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Las precipitaciones del fin de semana, que de manera general fueron escasas y por debajo de los 2 litros, se dejaron notar más en la parte de Fageca y Benimassot donde se registraron en torno a 20 litros de agua por metro cuadrado. La coincidencia de las bajas temperaturas dejó una leve aunque visible nevada en las cumbres de Serrella, como muestra la imagen de Xim Canet, y de Aitana, tomada por Joan Angel Ferrando. El frío va a ser la tónica de este inicio de la semana con temperaturas que van oscilar entre los 0 y 8 grados. La presencia del viento a partir del martes incrementará la sensación térmica de frio. La unica posibilidad de precipitación se presenta a entre martes y miércoles con el paso de un frente, si bien la tónica generalizada de la semana es de frío seco.