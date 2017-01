The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL La nieve, a vista de pájaro Imágenes aéreas de algunas de las cotas más altas cubiertas de blanco sábado, 21 de enero de 2017 La nieve que ha llegado a cotas muy bajas esta semana, incluso a nivel del mar también se ha despositado en alturas impracticables. La Diputación de Alicante ha inmortalizado este viernes la presencia de los copos en puntos como Confrides, Aitana o Puig Campana. La nieve, a vista de pájaro.