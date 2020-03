The examples populate this alert with dummy content

ALCOY La nieve vuelve a cubrir lo alto de la Font Roja Cae lluvia gélida en el Menejador dejando una capa blanca en este último viernes del mes viernes, 27 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Las precipitaciones que se están registrando a esta hora en los cascos urbano se traduce en nieve en las cotas más altas. Es el caso del Menejador, en el parque natural de la Font Roja, donde está cuajando la lluvia gélida y dejando, por segunda vez esta semana, una capa blanca a más de 1.300 metros, según se puede ver a través de la cámara de ACIF e informan desde el parque natural. En la estación situada en este punto refleja una temperatura de 0 grados mientras que en Alcoy, en la zona de Benissaidó, el mercurio no supera los 6 grados a esta hora de la mañana, en la que ya se acumulan dos litros, según los observatorios de Avamet.