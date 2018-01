The examples populate this alert with dummy content

LITERATURA 'La nit més màgica de l'any' és avui Jordi Raül Verdú ens parla de la nit del 5 de gener en Alcoi en un llibre que ha esgotat els seus exemplars en menys d'una setmana viernes, 05 de enero de 2018 AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/01/2018) Uns nens de València que desconfien de l'existència dels Reis Mags. Aquests són els protagonistes "malcreguts" de la darrera novel·la de l'escriptor Jordi Raül Verdú, La nit més màgica de l'any, que ha presentat precisament avui, dia 5 de gener, Cavalcada, en Radio Alcoy. Un llibre que ja està en les prestatgeries de molts i molts nens i nenes alcoianes que no han volgut perdre's un relat real i fantàstic alhora que ha esgotat els exemplars en tan sols una setmana. Vos convidem a endinsar-vos en el dia més màgic de l'any a través d'aquesta entrevista.