The examples populate this alert with dummy content

FONOTECA La noche de los transistores en EAJ-12 Radio Alcoy fue uno de los medios de comunicación tomado por los militares en el golpe de Estado de del 23 de febrero de 1981 jueves, 23 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/02/2017) El 23 de febrero de 1981 Radio Alcoy era la única emisora de la ciudad. Esa tarde de lunes en el Congreso de los Diputados se estaba llevando a cabo la segunda vuelta para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, que en la primera votación no obtuvo los votos suficientes para ser envestido. A las seis de esa tarde en Radio Alcoy, en la calle La Cordeta, estaban el entonces director, Rafael Olcina, el locutor, Luís Pérez, el técnico, Remigio Cremades, y los administrativos Paco Pascual y Vicenta Ferre. Así comienza el relato de Juan Jordá, director actual de Radio Alcoy, sobre los preliminares del Golpe de Estado del 23F y la posterior 'Noche de los transistores'. En el programa especial con motivo del 85 aniversario de esta emisora, la valiosa fonoteca de Radio Alcoy vuelve a abrirse para mostrar los audios del golpe en directo, el informativo de las 20 horas del 23 de febrero de 1981, el bando de Milans del Boch, que Radio Valencia emitió media hora después, y la lectura de ese bando que el locutor de Radio Alcoy, Luis Pérez, realizó a las 21,20. La autoridad militar, que se presentó en los estudios de EAJ-12 aconsejó al técnico Remigio Cremades que desconectase la linea que mantenía con la Cadena SER en Madrid. "Hasta la siguiente madrugada no se pudieron restablecer las conexiones con Madrid", recuerda Juan Jordá.