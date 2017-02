The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA La Nova abre aniversario La banda ofrece un recital de piezas de autores vinculados a la entidad con motivo de su 175 aniversario lunes, 20 de febrero de 2017 La Societat Musical Nova d’Alcoi ha iniciado este domingo la celebración de su 175 aniversario al compás de música sinfónica y estrenando bandera. El Teatre Calderón d’Alcoi ha sido el escenario del concierto especial con obras de compositores vinculados a la banda alcoyana y que ha contado con centenares de espectadores. La banda, dirigida por Juan Doménech Calaforra, ha abierto la primera parte interpretando el pasodoble “Altruismo y gratitud” de José Carbonell García para seguir con la “Serenata Española” de José Espí Ulrich. A continuación, ha llegado uno de los momentos más destacados de la audición con la magistral interpretación de “La Venta de los Gatos”, una obra de Gonzalo Barrachina Sellés y con la que los músicos han recibido felicitaciones por cómo han tocado la partitura firmada por quien fue músico y director de la Nova. Precisamente, con “Zambra gitana”, también de Sellés, se ha escrito el punto seguido a este acto musical. Un momento histórico ha marcado el inicio de la segunda parte. Miguel Peidro, el músico más mayor de la Nova, ha sido el encargado de coger la bandera de la Nova –que ha presidido toda la primera parte- mientras Ariadna Vilaplana, la músico más joven de la banda, ha salido al escenario con la bandera nueva. En el centro de la plataforma se han parado los dos, recibiendo una fuerte ovación del público. Asimismo, José Antonio Llinares, presidente de la Música Nova, ha sido el encargado de anudar el corbatín conmemorativo del 175 aniversario al nuevo símbolo que representa a la banda. El momento más emotivo ha llegado cuando la bandera antigua, que se estrenó en novembre de 1977, ha dicho adiós y en su lugar se ha colocado la nueva. La música ha vuelto a ser la protagonista gracias a la interpretación de “Gitanerías” de Gonzalo Blanes Colomer i “l’Ull del Moro”, el cancionero sinfónico que escribió José María Valls Satorres para dedicarlo a la Música Nova en su 150 aniversario. 25 años después ha vuelto a sonar esta pieza, aunque con algunos cambios respecto al original, y en el marco de otro especial aniversario. Los asistentes, de nuevo, han mostrado que les ha gustado como los músicos han tocado esta partitura ya que los aplausos han durado varios minutos. Con la marcha mora “Mahayuba” de Rafael Casasempere Juan ha terminado la segunda parte pero no el concierto porque la Nova ha ofrecido un bis de “Zambra gitana” después de la larga felicitación ofrecida por el público y como agradecimiento al apoyo recibido. La Nova d’Alcoi, así, ha protagonizado el inicio de un año muy especial y la siguiente cita será el 5 de marzo en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) donde la Nova volverá a interpretar parte del su patrimonio musical.