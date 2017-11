The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA La Nova estrena la enciclopedia virtual de las bandas El proyecto impulsado por Bankia y la Generalitat pretende recuperar el patrimonio histórico de las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana martes, 14 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/11/2017) La Societat Musical Nova d’Alcoi ha estrenado la enciclopedia virtual sobre las bandas valencianas impulsada por Bankia y la Generalitat. El proyecto Música a la Llum pretende catalogar, digitalizar y archivar el patrimonio musical de las sociedades musicales. La primera que ha completado ese proceso ha sido la Nova. Las partituras, imágenes e incluso instrumentos históricos de la banda alcoyano quedan recogidos en un portal web que aspira a reunir todo el material de las bandas valencianas. El programa lo ha presentado este martes en Alcoy el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona. “Ponemos la información a disposición de los investigadores”, ha resumido. Los técnicos de su departamento se han adentrado en los archivos de la Nova, cuyo presidente, José Antonio Llinares, ha resaltado la importancia del proyecto. “Hay material único que sin esta iniciativa corría el riesgo de perderse”, ha manifestado. El músico alcoyano ha reconocido que para una banda como la Nova resultaba “imposible” desarrollar una tarea como la que han desarrollado los expertos. Los trabajos cuentan con la financiación de Bankia, que este año dedica 60.000 euros al proyecto, y con el apoyo de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Su presidente provincial, Ramón Mas, ensalza el proyecto que permitirá recuperar y poner a disposición del público el patrimonio de las 547 bandas federadas en territorio valenciano. “Las bandas eran la única forma de acceder a la música y a la cultura en muchos pueblos y eso ha dado pie a que dispongan de un gran patrimonio”, ha expresado Mas. La coordinadora de la dirección general de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia, Isabel Rubio, ha detallado que el proyecto es “una oportunidad de entrar en los archivos de las bandas” para descubrir incluso “material inédito”. “Es difícil hablar del futuro su no somos capaces de recuperar la historia”, ha añadido. Fruto del trabajo de recuperación del archivo de la Nova, dos de sus partituras muy poco conocidas, obras de los maestros Espí y Laporta, formarán parte del próximo disco editado con cargo a fondos de este proyecto.