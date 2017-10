The examples populate this alert with dummy content

HISTORIES NOSTRES La nova societat sorgida de la industrialització Ricard Bañó analitza els motius que van propiciar el desenvolupament del Modernisme a la ciutat martes, 03 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/10/2017) L'historiador Ricard Bañó, destaca al programa Històries Nostres l'èxit de la Setmana Modernista celebrada a Alcoi. Analitza el corrent artístic que va sorgir a finals del segle XIX i principis del XX. "El Modernisme és la resposta de la nova societat sorgida de la industrialització". Bañó destaca la "reacció al ferro" que plantegen els artistes del Modernisme i la seua proposta artista amb aires de modernitat.