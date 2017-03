The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA La nueva dirección comarcal de EU se estrena con críticas a Alcoinnova La contestana Eli Aleix es la nueva coordinadora comarcal, con Paco Agulló como secretario de Organización miércoles, 29 de marzo de 2017 El nuevo consejo político comarcal de Esquerra Unida, elegido el sábado en Ibi, se ha estrenado con duras críticas al proyecto industrial Alcoinnova y a la falta de oposición demostrada ante esta iniciativa tanto por el Ayuntamiento de Alcoy (gobernado por el PSOE) como por la Generalitat Valenciana (gestionada por el PSOE y Compromís con el apoyo externo de Podemos). La nueva coordinadora de la coalición en la comarca es la contestana Eli Aleix, que tendrá al ex concejal de Alcoy Paco Agulló como secretario de Organización. El consejo político de Esquerra Unida en L’Alcoià, El Comtat y La Foia de Castalla ha aprobado una resolución de defensa ambiental del territorio, en clara referencia al proyecto industrial de La Española en La Canal. “Denunciamos claramente la operación urbanística especulativa que debajo de la falsedad de iniciativa industrial pretende la empresa La Española”, manifiesta Aleix en un comunicado. La coordinadora también critica “la falta de oposición qye han mostrado tanto el Gobierno de la Generalitat como el Gobierno de Alcoy”. Según Aleix, “de no cambiar de actitud serán cómplices de una acción irreversible muy perjudicial para los intereses mayoritarios de nuestra población”. El consejo comarcal ha aprobado una segunda resolución por la que defiende la construcción de un “gran bloque social de mayorías que sea capaz de voltear la actual situación de dominio económico y cultural de la derecha”. Aleix estará al frente de un consejo comarcal formado por paco Agulló y Bea Pérez (Alcoy), Ferran Albors (Cocentaina), Francesc Valls y Silvia Pascual (muro), Mar García y Ronerto Martínez (Ibi), José Antonio Martínez y Vero Vílchez (Onil) y Rubén Navas y Vero Giménez (Castalla). El objetivo del consejo es “coordinar la tarea de los municipios” dando prioridad a “las cuestiones sociales, ambientales y económicas”.