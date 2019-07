The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La nueva edil de Fiestas asume el cargo como ejemplo de integración Carolina Ortiz Pineda, explica en Radio Alcoy sus retos al frente de las concejalias de Fiestas y Gente Mayor lunes, 08 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/07/2019) Carolina Ortiz Pineda fue la última edil en incorporarse en el equipo de gobierno municipal. La concejal número 12 del PSOE ostenta las delegaciones de Fiestas y de Gente Mayor. En el caso de la representación municipal en la Asociación de San Jorge, la nueva edil asume el reto como un ejemplo de integración. En la entrevista analiza sus primeros objetivos y retos a cumplir en este inicio de legislatura.