PRODUCTOLOGÍA “La nueva era digital es una oportunidad para las empresas” El profesor Pablo Ferreirós presenta en Alcoy su libro ‘La empresa en la nueva economía digital’ miércoles, 01 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/02/2017) El nuevo paradigma empresarial que ha configurado la revolución digital no es una amenaza. Es un reto y una oportunidad para las empresas. Es la tesis que defiende Pablo Ferreirós, consultor y profesor, en el libro que presenta este jueves (19.00 horas, Cámara de Comercio). Es fruto de años de investigación para su tesis y ofrece una comparativa de la situación de las empresas de la provincia de Alicante en materia de adaptación a la era digital entre 2011 y 2015. “La empresa que no se adapta está condenada a desaparecer”, afirma el profesor en esta nueva sesión de Productología.