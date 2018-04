The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA La nueva subestación de Castalla funcionará a partir de agosto El conseller de Economía, Rafael Climent, anuncia la puesta en marcha de una infraestructura que evitará la saturación energética de la Foia martes, 10 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent ha anunciado este martes que “las obras de construcción de la subestación eléctrica ST Bastá, situada en el polígono industrial de la Foia de Castalla, finalizarán el próximo mes de junio, de forma que para el mes de agosto podrá estar operativa”. Climent , junto a la directora general del IVACE, Júlia Company, alcaldes de la zona y representantes de la empresa Iberdrola han visitado las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, cuya inversión asciende a 5,5 millones de euros. Durante la visita, el conseller ha mostrado su satisfacción y ha subrayado que “la necesaria ampliación de la potencia eléctrica de la zona para permitir el desarrollo industrial de la Foia de Castalla, fue uno de los primeros compromisos y objetivos que nos marcamos al llegar a la conselleria de Economía de Economía Sostenible”. “Con la puesta en marcha de esta infraestructura energética damos respuesta a una situación que llevaba diez años bloqueada solucionar una reivindicación histórica del empresariado de esta comarca alicantina” ha añadido. Para Climent “se trata de un proyecto vital para el desarrollo industrial ante la situación actual de saturación y la falta de potencia suficiente en la alimentación eléctrica”. Proyecto eléctrico de la Foia de Castalla La Generalitat destaca que el objetivo de evitar complicaciones técnicas y medioambientales, así como reducir los costes económicos para el sistema eléctrico, se acordó la construcción de dos subestaciones eléctricas, denominadas ST Castalla, de 220 kV, y ST Bastá (antigua ST Castalla), de 132 kV. En este sentido, junto a la ST Bastá, asimismo, se sigue avanzando en la tramitación de la subestación Castalla (situada en el término municipal de Castalla entre la CV-811 y la CV-80) y consensuando temas de implantación con Iberdrola y Red Eléctrica de España. A este respecto, el titular de Economía ha hecho hincapié en que el proyecto de dicha subestación, que permitirá solucionar la saturación eléctrica de la zona a largo plazo, ya está en la conselleria de Economía Sostenible. Hasta la fecha, la Foia de Castalla se provee de la subestación eléctrica de Ibi. En los últimos años, el elevado crecimiento de la demanda eléctrica asociado fundamentalmente al sector industrial, ha provocado problemas de saturación lo que obliga a tener que construir nuevas infraestructuras eléctricas dotándolas de mayor capacidad y dar así dar respuesta a la saturación existente y la falta de potencia suficiente en la alimentación eléctrica.