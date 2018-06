The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT La nutria empieza a reproducirse en el Serpis Tres expertos constatan la cría de ejemplares a través de imágenes captadas por fototrampeo, las primeras de esta especie en la comarca viernes, 22 de junio de 2018 La nutria comienza a reproducirse en el río Serpis. Tres investigadores han constatado la cría de ejemplares a través de imágenes captadas por fototrampeo. El vídeo muestra a cuatro ejemplares de nutria: un macho, una hembra y dos crías. Son las primeras de una especie inédita en el Serpis desde hacía más de 60 años. Las fotografías y vídeos de las nutrias del Serpis son fruto de más de seis meses de trabajo. Comenzaron antes de que la Conselleria de Medio Ambiente anunciase la reintroducción de esta especie en el río. Localizaron excrementos en Cotes Baixes e incluso en la zona del Racó de Sant Bonaventura. Las imágenes, no obstante, están captadas en el tramo medio del Serpis. Para el biólogo Daniel Musitu, la reproducción de la especie indica su adaptación al nuevo hábitat. "Han venido para quedarse", afirma. Los trabajos de fototrampeo, coordinados con la conselleria , constatan que la presencia de nutria evidencia la recuperación ecológica del Serpis, tal y como apunta el biólogo Edgar Bernat. Los ejemplares de nutria, procedentes del río Clariano, se alimentan de peces, ranas y cangrejo rojo americano. Estas especies han proliferado por la mejora del ecosistema del río.