MÚSICA La obra de Antoni Miró en Valencia escribe su propia banda sonora Los polémicos desnudos 'se vestirán', junto al resto del trabajo del pintor alcoyano en La Base de La Marina, con las canciones de nueve artistas jueves, 11 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Nueve artistas han puesto música a la obra de Miró en una especie de estudio artístico de la obra expuesta en La Base de La Marina de Valencia. En este espacio los músicos Júlia, Pau Alabajos, Miquel Gil, Mireia Vives i Borja Penalva, Mara Aranda, Feliu Ventura, EL Diluvi, Lu Rois i Cesk Freixas ofrecerán un concierto homenaje el domingo 21 de octubre a partir de las 11.45 horas con entrada libre. El trabajo se publicará a través de las redes sociales. La iniciativa la dirige el cantautor Feliu Ventura e incluye el recitado de poemas dedicados a Antoni Miró de Marc Granell, Josep Piera, Ovidi Montllor e Isabel Clara Simó interpretados por Pepa Alós y Francesc Anyó. El IVAM, presidencia de la Generalitat, La Marina de Valencia y la Conselleria de Educación y Cultura colaboran con el proyecto.