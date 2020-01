The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La obra de Antonio Pérez Jordá, en el MAF La sala Fernando Cabrera alberga una muestra sobre carteles, revistas o fotografías de este autor - Sus hijos, María Luisa y Antonio, han presentado esta exposición, acompañados por el presidente de la ASJ, Juan José Olcina, y la asesora artística, Mónica Jover lunes, 27 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (27/01/2020) El Museu Alcoià de la Festa ha inaugurado la exposición Antonio Pérez Jordá, la versatilidad del arte. Se trata de la muestra de carteles, revistas y fotos de Moros y Cristianos, así como de documentos y otros objetos de este artista polifacético y enamorado de Alcoy y de sus Fiestas. Ha sido su hija, la también pintora María Luisa Pérez, quien junto a su hermano Antonio, han puesto en marcha esta propuesta, con la ayuda de la Asociación de San Jorge y más en concreto de su asesora artística, Mónica Jover. junto al presidente de la ASJ, Juan José Olcina. María Luisa Pérez, ha explicado que más que una recopilación de obras de arte es un repaso a la historia de varias décadas de la ciudad, desde los años 30 a los 90 y por su parte, Mónica Jover, ha explicado detalles de la figura del artista homenajeado que ha definido como una persona polifacética. En la inauguración se ha recordado que Antonio Pérez Jordá fue además la persona que salvó el mural de Fernando Cabrera de la iglesia de San Jorge de su destrucción en la Guerra Civil. La muestra está expuesta en el salón Fernando Cabrera.