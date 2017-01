The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA La obra del Fernando Reig se dispara hasta superar los 2,3 millones El Ayuntamiento espera datos concretos sobre la situación de la infraestructura en el encuentro previsto para este lunes con el Gobierno central lunes, 16 de enero de 2017 Las obras de reparación del puente de Fernando Reig han rebasado un coste de 2,3 millones de euros. Así lo ha comunicado el Ministerio de Fomento a los diputados socialistas Patricia Blanquer y Julián López, a través de una respuesta al recurso de amparo presentado por los parlamentarios. Pocos datos más ofrece el ministerio en su respuesta. El Ayuntamiento de Alcoy espera conocer este lunes más información a través de la reunión fijada con el delegado del Gobierno, Juan José Moragues, a partir de las 12 horas. Fomento cuantifica las obras desarrolladas hasta el momento en 2.379.104,91 euros. Esta cantidad es resultado de la ampliación del presupuesto inicial que el Gobierno central aprobó el 24 de octubre, después de detectar daños en uno de los tirantes del puente. Los técnicos, según la respuesta del ministerio, están trabajando en la auscultación de todos los tirantes “orientada a la detección de zonas huevas o sin lechada”. Como adelantó RADIO ALCOY, Fomento tiene constancia de que hay nuevos tirantes dañados por la corrosión. El Ayuntamiento confía en que este lunes el Gobierno central aporte todos los datos. La “investigación exhaustiva del estado de conservación de los tirantes y del recubrimiento de la pila”, señala Fomento en su respuesta a los parlamentarios del PSOE, derivará en la “reparación por emergencia si se dedujera que su estado supone una situación de grave peligro”. Patricia Blanquer ha lamentado que el Gobierno no determine en su respuesta la situación real del puente. “Seguimos sin saber cuántos tirantes están afectados y cuáles son las medidas que se adoptarán para poner en funcionamiento lo antes posible esta vía de comunicación tan importante para la ciudad”, señala. Tras conocer el aumento del coste de la obra, Blanquer sostiene que “los alcoyanos merecen respuestas” y critica la falta de transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy. “Entendemos que la seguridad es la prioridad, pero no hay mejor herramienta para evitar especulaciones que la correcta comunicación y, desde luego, el Gobierno en este asunto no la está teniendo”. A su juicio, el Ejecutivo “no está siendo ni diligente ni resolutivo”.