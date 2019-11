The examples populate this alert with dummy content

ALCOY La obra de Jorge Ballester llega al CADA La Fundación Caja Mediterráneo presenta la exposición que realiza un repaso a la trayectoria del artista martes, 12 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Fundación Caja Mediterráneo presenta en el CADA Alcoy la exposición Jorge Ballester. Entre el Equipo Realidad y el silencio. La primera planta del antiguo Monte de Piedad acoge la exposición, producida por Fundación Bancaja, que reúne una selección de 93 obras datadas entre 1965 y 2013 de Equipo Realidad y Jorge Ballester, que proceden tanto de la colección de la Fundación Bancaja como de los herederos de Jorge Ballester y prestamos de colecciones institucionales y privadas. La muestra, según la información facilitada, se estructura en nueve bloques que recorre etapas y temáticas esenciales de la trayectoria de Ballester y que, a su vez, revisan cronológicamente su trabajo, dando a conocer parte de su obra que permanecía inédita hasta ahora. Se podrán ver obras mediante las que Ballester trató temas como el consumismo, la opresión política, los falsos convencionalismos de los mass-media, la función del arte o el papel de la mujer en la sociedad. Este viernes será la inauguración de la exposición sobre Jorge Ballester, que se podrá visitar hasta el 26 de abril, en horario de miércoles a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los domingos y festivos de 11 a 14 horas.