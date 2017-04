The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2017 La ocupación hotelera alcanza el 100% para el día de las Entradas El porcentaje baja el resto de la Trilogía, por lo que los hosteleros plantean una campaña de descentralización de las fiestas jueves, 20 de abril de 2017 La previsión de ocupación hotelera alcanza el 100% el día de la Entrada en los establecimientos de la ciudad. El porcentaje baja el resto de la Trilogía, por lo que los hosteleros plantean una campaña de descentralización de las fiestas. En el centro los hoteles han colgado el cartel de ‘no quedan más vacantes’ para el Día de las Entradas. La coincidencia del día grande de las fiestas de Alcoy en sábado ha propiciado una presencia masiva de visitantes. El dato lo aporta Indira Amaya, vicepresidenta de la Asociación de Turismo Alicante Interior, que incide en la necesidad de una promoción global de los tres días de fiestas. "Necesitamos seguir en la promoción de las fiestas para el día de San Jorge y del Alardo". Los hosteleros plantean la descentralización de las fiestas con la oferta de paquetes turísticos para que los extranjeros conozcan Alcoy a través de sus fiestas a lo largo del año.