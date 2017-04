The examples populate this alert with dummy content

TURISMO DE INTERIOR La ocupación hotelera en Semana Santa alcanza el 95% en la comarca El sector atribuye el buen dato a las distintas campañas de promoción y la previsión de buen tiempo en la principal temporada para el turismo de interior martes, 11 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/04/2017) Los propietarios de hoteles y restaurantes en la comarca encaran los dias festivos de la Semana Santa con buenas perspectivas. La ocupación hotelera prevista alcanza el 95% en la comarca. La promoción realizada por la Asociación Alicante Turismo de Interior, que cumple 15 años, y el pronóstico de buen tiempo ha beneficiado a los hosteleros de la comarca en su temporada alta. Los establecimientos de interior auguran una buena Semana Santa con una previsión media de ocupación del 95% de jueves a sábado. En Pascua, de domingo a lunes, aunque cae a un 85%, la ocupación también es alta. Indira Amaya, vicepresidenta de la Asociación Alicante Turismo Interior, que aporta estos porcentajes, atribuye el buen dato a las campañas de promoción. "Por primera vez en años hemos podido realizar las provisiones necesarias para atender a nuestros clientes sin necesidad de tener que esperar a las reservas de última hora". La asociación aglutina en la actualidad a 50 establecimientos de interior.