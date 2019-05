The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 La ocupación hotelera solo llega al 100% en los Músicos y las Entradas Para el Día de Sant Jordi baja al 50% y al 20% en el Alardo - Desde la Asociación de Turismo Alicante Interior se pide más promoción de estos dos últimos días jueves, 02 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/05/2019) Las fiestas arrancan con lleno total en los hoteles, pero la ocupación cae a la mitad a partir del domingo y al 20% el lunes. La ocupación hotelera roza el 100% para los días de los Músicos y de la Entrada. No obstante, a estas alturas quedan el 50% de las habitaciones en Sant Jordi, mientras que solo están ocupadas el 20% en el Alardo. Pese a ello, según la Asociación de Turismo Alicante Interior que preside en funciones Indira Amaya las perspectivas son buenas, aunque pide que se promocionen los otros dos días para que el turista aprecie la Trilogía en su totalidad. Al tiempo también pide que se siga trabajando para combatir la estacionalidad del turismo que se centra sobre todo en Fiestas y Navidad. El perfil del huésped en muchas ocasiones, en especial en los hoteles de dentro de la ciudad, es el de los propios festeros o de festeros alcoyanos que viven fuera. En bares y restaurantes se repite el lleno también los días de los Músicos y las Entradas, que es cuando tienen casi todas sus mesas ocupadas.