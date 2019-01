The examples populate this alert with dummy content

TURISMO La ocupación turística roza el lleno en la noche de Reyes La Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior ha valorado de forma muy positiva la ocupación en los días del Bando y la Cabalgata lunes, 07 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/01/2019) La Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior ha cifrado entre el 85% y el 100% la ocupación durante la noche de Reyes. Destaca el lleno de este último fin de semana con la celebración del Bando Real y de la Cabalgata de Reyes. Justo en la noche de Reyes muchos establecimientos hoteleros llegaron a estar al 100% al igual que numerosos restaurantes. Entre las actividades destacan las visitas a los dos Campamentos Reales para los que se vendieron las 15.000 entradas. El presidente de la Asociación Provincial Alicante Turismo Interior, Jordi Linares, ha valorado la campaña de promoción de forma muy positiva e incluso ha explicado que esta noche de Reyes ha llegado a ser la tercera en ocupación. Linares destaca la importancia de mantener la promoción de la marca Alcoi, ciutat de Nadal, y hacerlo de la mano de profesionales y en ferias de profesionales para seguir con estas buenas cifras.