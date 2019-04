The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 La oferta gastronómica para Fiestas se completa con el Tapa & Festa Se trata ya de la cuarta edición de esta propuesta de restauración que tendrá lugar en La Glorieta del 2 al 6 de mayo martes, 30 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/04/2019) Cocina brasileña, alemana, mojitos, postres, tapas alcoyanas… conforman la amplia oferta de Tapa & Festa, oferta gastronómica ubicada de nuevo en La Glorieta del 2 al 6 de mayo. Se trata de la cuarta edición de esta cita que vuelve a contar con 15 bares, restaurantes y un food truck, así como puestos especializados en mojitos y en postres. Restauradores locales y venidos de fuera completan una amplia oferta como explica Tomás Tomás, gerente de SEA Eventos, quien se ha mostrado muy contento por la respuesta del público en los años anteriores así como de los restauradores. En la presentación ha estado acompañado por la concejala María Baca. También habrá ambientación musical con la charanga Sol Major o el dj Rafa Marco. La feria se inaugurará el 2 de mayo a las 18 horas y los horarios irán en general desde las 10 a las 2 de madrugada durante los días de las Fiestas de Moros y Cristianos.