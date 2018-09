The examples populate this alert with dummy content

VIRGEN DE LOS LIRIOS La Ofrenda se resguarda en San Mauro Los actos del sábado se celebran en el interior del templo por la lluvia caída durante la jornada domingo, 16 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Iglesia de San Mauro y San Francisco acogió el sábado por la tarde la misa y posterior Ofrenda a la Virgen de los Lirios. La organización de los actos prefirió mantener en el interior del templo los bailes y ofrenda floral con la que concluye el programa del sábado a causa de la lluvia. El Grup de danses Carrascal amenizó la velada junto a la Societat Musical Nova. La ofrenda a la Virgen de los Lirios fue el colofón a la eucarístía que ofició Monseñor Javier Salinas, obispo auxiliar de Valencia. La suspensión de la Romería del domingo fue acordada de manera mútua entre la archicofraía y el ayuntamiento para evitar riesgos por la lluvia caida durante el sábado. Por esta razón el sábado por la tarde no se escuchó la tradicional crida a la peregrinación al Santuario de la Font Roja. En lugar de la Romería la Archicofradía ha convocado para este domingo una misa en San Mauro a las 12.30 horas y, si el tiempo lo permite, una pequeña procesión de la imagen peregrina de la Virgen de los Lirios a la Glorieta.