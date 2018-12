The examples populate this alert with dummy content

REPORTAJE La oleada de contenedores quemados cuesta al Ayuntamiento 30.000 euros Desde la instalación del nuevo modelo, mucho más inflamable, se han producido 30 incendios, la mitad de ellos en diciembre-La investigación abierta trata de localizar a los autores que tendrán que asumir los gastos lunes, 17 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los incendios en contenedores ha elevado a 30.000 euros el coste de su reposición. Desde la instalación del nuevo modelo, mucho más inflamable, se han multiplicado los incendios, hasta alcanzar 30, la mitad de ellos en lo que llevamos de mes de diciembre. La oleada de contenedores quemados se ha acentuado desde que empezaron a colocarse los nuevos a finales de julio. La acumulación de casos, de los 30 detectados hasta la fecha la mitad, 15, se han registrado en la primera quincena de diciembre, ha movido a las autoridades a abrir una investigación como explica Raül Llopis, concejal de Seguridad. "Es muy difícil localizar los autores ya que no tenemos suficientes efectivos ni cámaras", reconoce. Añade, sin embargo que los hechos han obligado a reforzar la presencia policial en el Ensanche y Santa Rosa. "De momento los incendios se han saldado con daños materiales, pero en cualquier momento puede producirse una desgracia". El concejal de Obras Públicas, Jordi Martínez, calcula que el coste de los 30 nuevos contenedores de plástico para sustituir a los quemados asciende a 30.000 euros. "Cada contenedor nos cuesta mil euros". Añade que, de localizarse al autor o a los autores estarían obligados a pagar estos desperfectos. Entre tanto anuncia que estudiará con la empresa adjudicataria quien se hace cargo de los gastos de reposición de estos contenedores de plástico, material que se está imponiendo y sustituyendo a los de hierro en numerosas ciudades. "Es un material que se está utilizando en el 90% de las contratas". El suboficial del Parque de Bomberos de la Muntanya, Antonio Córdoba, advierte del peligro de este nuevo material y duda sobre su idoneidad. "Hasta ahora eran actuaciones poco importantes, con los contenedores de metal se podía actuar con rapidez, pero con estos de plástico arden con llamas importantes que pueden afectar a vehículos, otros contenedores o incluso viviendas cercanas. Más aún si la calle está en cuesta y se forma un pequeño río de lava con llamas que va bajando con el peligro que ello supone”. Asegura Córdoba por ello que la dificultad con la que se encuentran los bomberos ahora en estos casos es mucho mayor y advierten del peligro que pueden tener estos incendios con la posibilidad de afectar a lo que rodea a estos contenedores, incluidas las personas que pudieran pasar por la zona.