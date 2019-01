The examples populate this alert with dummy content

RECOMENDACIONES La OMIC pide prudencia en las compras de Reyes La concejala de Consumo, María Baca, recuerda que se puede visitar la oficina para cualquier consulta jueves, 03 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/01/2019) La OMIC ha recordado una serie de recomendaciones para evitar problemas en las compras de Navidad y Reyes. La Oficina Municipal de Información al Consumidor destaca la importancia de informarse sobre la forma en la que se pueden realizar las devoluciones en un establecimiento. Dentro de los consejos y recomendaciones en este periodo, considerado de alto consumo, la OMIC también recuerda que ante algún problema o incidencia el cliente puede pedir al establecimiento la hoja de reclamaciones. En las compras on-line es importante es la precaución a la hora del pago desde conexiones y dispositivos seguros. La concejal de Consumo, María Baca, recomienda que se visite la oficina para cualquier consulta. Otras recomendaciones básicas son la planificación de las compras con antelación o fijar un presupuesto límite para evitar las compras por impulso, desconfiando de las ofertas sorprendentes. En el caso de necesitar asesoramiento la OMIC se debe contactar con la oficina ubicada junto a la Plaça de Dins para realizar las gestiones necesarias.