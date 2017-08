The examples populate this alert with dummy content

CONSUMO La OMIC recupera 7.236 euros en el primer semestre del año La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha recibido 231 reclamaciones y 13 quejas y denuncias a lo largo de 2017 - De la totalidad, 86 expedientes han sido resueltos y el resto, 130, están tramitándose miércoles, 16 de agosto de 2017 La Oficina Municipal de Información al Consumidor recupera 7.236 euros en el primer semestre del año a través de los 86 expedientes resueltos. La OMIC ha recibido 231 reclamaciones y 13 quejas y denuncias a lo largo de 2017. De la totalidad, 86 expedientes, es decir, el 37%, han sido resueltos con la recuperación de 7.236 euros en el primer semestre, mientras que 130 expedientes, el 56% del total, están tramitándose. María Baca, concejal de Consumo, explica que "desde la OMIC se trabaja por la prevención y protección de los consumidores, a la vez que se intenta promover entre la ciudadanía el conocimiento de sus derechos para evitar los posibles fraudes o engaños. Nuestro objetivo principal es denunciar estas situaciones y recuperar tanto como sea posible aquello que han perdido nuestros consumidores. Para lo cual, el ayuntamiento dispone de un equipo técnico especializado en estas cuestiones, haciendo una gran tarea velando por los intereses de los ciudadanos". La mayoría de las reclamaciones presentadas han sido provocadas por la mala praxis de las compañías telefónicas, con 106 demandas, mientras que 62 reclamaciones están vinculadas con compañías de gas o electricidad. La recuperación económica por las demandas en el sector de la energía asciende a 1.924 euros. El motivo mayoritario de reclamación en el caso de las telefónicas es el incumplimiento de las condiciones de venta con 27 expedientes, mientras que en el caso de las compañías de gas o electricidad, las reclamaciones se encuentran motivadas principalmente por fraude con 26 registros y por la aplicación de cláusulas abusivas con 12 registros. La OMIC ha detectado un incremento de las reclamaciones por fraude al consumidor y también el ascenso de afectados por visitas de comerciales a domicilio, y recomienda presentar la reclamación lo antes posible, ya que existe un derecho de desistimiento de 14 días naturales, desde la firma del contrato.