RECONOCIMIENTO La ONCE dedica uno de sus cupones al 150 aniversario del Círculo Industrial El cupón, con la imagen impresa de la fachada del Círculo Industrial, se jugará en el sorteo del próximo sábado 13 de enero miércoles, 03 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/01/2018) El Círculo Industrial imprimirá suerte al sorteo de la ONCE del próximo sábado, 13 de enero. El 150 aniversario de la institución ha motivado la creación de una imagen con la fachada del Círculo, junto a la vidriera del Salón Rotonda, que repartirá suerte a través de los 5 millones y medio de cupones, en 55 series, que llegarán a toda España. Un cupón que simboliza la función cultural y benéfica que a lo largo de un siglo y medio lleva desarrollando el Círculo, como destaca su presidente, Eduardo Segura. El cupón representa una doble efeméride de carácter social. Además del aniversario del Círculo Industrial, llega cuando es el 80 cumpleaños de la ONCE y el treinta de su fundación, dedicada a atender distintos tipos de discapacidades.