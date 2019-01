The examples populate this alert with dummy content

PREMIO La ONCE deja 350.000 euros en Ibi Diez cupones premiados de 35.000 euros cada uno en el sorteo del 2 de enero jueves, 03 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/01/2019) La ONCE ha repartido 350.000 euros en Ibi. Han sido 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El número premiado en el sorteo del miércoles 2 de enero es el 15.046. El vendedor que ha dado la suerte ha sido Sergio García Ventura, que está ubicado en la calle Doctor Marañón, 12, de Ibi. La ONCE ofrece por 1,5 euros 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, que ha sido este caso. Por 0,5 euros se puede jugar también la serie y ganar La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años.