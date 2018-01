The examples populate this alert with dummy content

SORTEO ONCE La ONCE eleva el milagro del Jesuset del Miracle La ONCE vuelve a dedicar un cupón diario a Alcoy - El motivo es el 450 aniversario del Jesuset del Miracle viernes, 26 de enero de 2018 Cinco millones y medio de cupones con la imagen del Jesuset ya están a la venta para el sorteo del próximo día 31 de enero. El presidente de la Asociación del Jesuset del Miracle, Jordi Ponsoda, habla del diseño que ha realizado Michel Abietar. "La imagen principal es el Jesuset del Miracle, aparece también el cartel, que tanto veremos a partir de ahora en lo que será el aniversario. No podíamos empezar mejor este año que con el reconocimiento de la ONCE para dar el pistoletazo de salida al gran año que tenemos por delante". Destacó. La ONCE ha destacado y agradecido la labor social que los alcoyanos hacen comprando el cupón diario. Y el alcalde, Antonio Francés mostraba su satisfacción por ser Alcoy una de las poblaciones de la Provincia de Alicante a los que la ONCE más cupones le dedica en los últimos años.