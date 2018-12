The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN La oncóloga Amparo Iraola presenta su libro en Alcoy Estuvo durante cinco años como médico en el Hospital Virgen de los Lirios. Es una actividad organizada por Solc miércoles, 19 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (19/12/2018) La oncóloga Amparo Iraola ha publicado un libro que lleva por título Los combates cotidianos: reflexiones desde el otro lado y tras presentarlo en Valencia ha querido también venir a Alcoy para darlo a conocer. Durante cinco años estuvo como médico en el Hospital Virgen de los Lirios y su estancia en la ciudad le dejó un gran recuerdo y por ello estará el jueves 20 a las 19 horas en la Sala Ágora presentando esta publicación con entrada libre. El libro consiste en una recopilación de casos que ha tratado Amparo a lo largo de su trayectoria como oncóloga, algunos de ellos en Alcoy, y los ha querido plasmar de una forma muy humana, por lo que no es un libro de medicina al uso, sino sobre sentimientos y experiencias. Solc ha organizado esta actividad y su psicóloga, Bea Cortés, en la emisora de Radio Alcoy, y la propia Amparo por teléfono, han explicado detalles de esta publicación, del acto de presentación y de la actividad de Solc, que está cerca de cumplir 20 años.